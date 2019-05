Usa: Assemblea di New York vota per rilascio dichiarazioni di Trump (3)

- Secondo un documento riservato dell'Internal Revenue Service (Irs), l’agenzia delle entrate statunitense, ottenuto dal quotidiano “Washington Post”, le dichiarazioni dei redditi del presidente Trump dovranno essere consegnate al Congresso federale a meno che il presidente non invochi il privilegio esecutivo. Secondo la nota dell'Irs, la divulgazione delle dichiarazioni dei redditi alla commissione "è obbligatoria”, e "l'unica base del rifiuto dell'agenzia nel rispettare la citazione di una commissione sarebbe l'invocazione della dottrina del privilegio esecutivo". Il privilegio esecutivo è il principio che consente al presidente di non divulgare informazioni o delibere dell'amministrazione nell'interesse pubblico. Venerdì scorso il segretario al Tesoro Steven Mnuchin ha rifiutato di consegnare le dichiarazioni dei redditi di Trump, nonostante la citazione della commissione "Ways and Means" della Camera. Per Mnuchin non esiste uno "scopo legislativo legittimo" nel voler ottenere quelle dichiarazioni dei redditi.(Was)