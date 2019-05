Sicurezza: don Ciotti, con Parco legalità, beni mafia restituiti a comunità

- "Da beni in mano a corrotti e mafiosi a beni comuni: è possibile, restituiti alla comunità. Facciamo in modo che i meccanismi della confisca diventino sempre più efficaci, più efficienti". Lo ha detto don Luigi Ciotti, presidente dell'associazione Libera, durante la cerimonia di inaugurazione del "Parco della legalità", alla Romanina. "Ora c'è un bravo prefetto, molto ottimista. - ha aggiunto don Ciotti - Noi lo incoraggiamo ad andare avanti. Bisogna fare in modo che i beni vengano recuperati concretamente, perché è un segnale di eticità, di cultura, di benessere, che valorizza i cittadini. E' un segno di speranza: lo Stato - ha sottolineato - è in grado di confiscare i beni e restituirli alla collettività. Qualcuno dice: vendiamoli, mettiamoli all'asta. Resti l'estrema ratio. Quando è possibile si faccia in modo di restituire tutto alla collettività, perché devono sentire e toccare con mano la bellezza del recupero di ciò che è stato frutto di violenza e crimine. Mafia e corruzione - ha concluso - sono parassiti che ci impoveriscono tutti". (Rer)