Sicurezza: Salvini, testo decreto bis pronto, ma se rinviato a settimana prossima non mi do fuoco

- "Alcune delle criticità segnalate nelle ultime ore sono superate in questo testo che è pronto e approvabile a prova di Costituzione, Onu, Ue e tribunale supremo di Saviano e Fabio Fazio. Poi, se per motivi non tecnici qualcuno preferisce che il decreto Salvini venga approvato settimana prossima non mi do fuoco, aspetteremo settimana prossima". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parlando al programma di Rai 1 "Porta a Porta" in onda stasera. (segue) (Rer)