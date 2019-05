Roma: Pelonzi (Pd), inaugurazione "Parco della legalità" atto concreto contro criminalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ex villa del clan Casamonica a via di Roccabernanda da oggi è un parco pubblico: il 'Parco della Legalità'. Una iniziativa concreta contro la criminalità che ridona fiducia ai romani e in particolare ai cittadini della Romanina". Così in una nota il capogruppo del Pd capitolino Giulio Pelonzi. "Un provento delle attività criminali grazie all'azione della Regione Lazio e del presidente Nicola Zingaretti torna alla città come bene comune. Lo stato, attraverso la regione, c'è, ed è vicino ai cittadini. Così si vince la mafia, la paura e torna la legalità. Non servono chiacchiere e selfie ma atti concreti e la restituzione dei beni alla collettività, solo così è percepibile la forza delle istituzioni. Mai più zone grigie nelle periferie e nella nostra città", conclude. (Com)