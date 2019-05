Sicurezza: Salvini, testo decreto bis pronto, ma se rinviato a settimana prossima non mi do fuoco (2)

- "Tutti hanno tutto", ha detto Matteo Salvini sventolando la bozza del decreto Sicurezza bis durante la registrazione del programma. "Il salotto di Bruno Vespa è il più importante e dunque – ha aggiunto il ministro continuando a sventolare il plico – eccolo qui, noi lo lasciamo agli atti". "Il decreto è pronto nel suo articolato – ha proseguito il ministro – l'immigrazione è una minima parte. Il più importante dei 18 articoli è quello sulla lotta alla mafia: mettiamo i soldi per assumere 800 ragazzi che lavorino nei tribunali. C'è poi un provvedimento che tutela le forze dell'ordine e inasprisce le sanzioni per chi li aggredisce. Ce n'è un altro per contrastare la violenza degli stadi: il costo dell'ordine pubblico non sarà più carico di tutti gli italiani, ma delle società calcistiche". "Sugli immigrati – ha concluso Salvini – ci sono solo due articoli che rispettano i diritti umani. Salvare le vite è un diritto e un dovere. Il problema sono quelli che non rispettano le leggi. La Sea Watch ha infranto la legge e adesso la nave è sotto sequestro. La verità è che porti chiusi significa vite salvate". (Rer)