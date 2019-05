Messico: presidente Lopez Obrador, non siamo interessati a disputa con gli Usa

- Il governo messicano non è interessato a una disputa con gli Stati Uniti. Lo ha detto il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador, commentando oggi in conferenza stampa le ultime dichiarazioni dell’omologo Usa Donald Trump sul presunto mancato impegno del governo messicano nel contrasto all'immigrazione irregolare. “Perché esista una disputa sono necessarie due parti e il governo messicano non è interessato (…). Ho sentito delle dichiarazioni di Trump, è il suo punto di vista (…). Noi siamo per l’amore e la pace”, ha detto Lopez Obrador, secondo quanto riferisce il quotidiano “Milenio”. Ieri il presidente Trump è tornato ad attaccare il governo messicano, accusandolo di non fare nulla per fermare il flusso di migranti verso gli Stati Uniti. “Sono molto deluso del fatto che il Messico non stia facendo nulla per fermare l’immigrazione illegale dal confine sud, laddove tutti sanno che a causa dei Democratici le nostre leggi sull’immigrazione sono totalmente inefficaci”, ha scritto Trump sul suo account Twitter. (segue) (Mec)