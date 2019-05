Ue: imprenditori Vicinato meridionale, priorità a crescita e lavoro (2)

- "A seguito di animate discussioni con così tanti imprenditori creativi e di talento, in presenza di responsabili politici e istituzioni finanziarie, abbiamo ricevuto un chiaro elenco di azioni prioritarie. Si tratta di messaggi importanti per i responsabili politici in Europa, ma altrettanto importanti per i responsabili politici della regione. Utilizzeremo i risultati di questo evento nelle nostre interazioni con i governi e nelle prossime riunioni dell'Unione per il Mediterraneo", ha dichiarato il Commissario europeo per la politica di vicinato e i negoziati sull'allargamento, Johannes Hahn. "Nel corso del mio mandato di commissario mi sono adoperato affinché il partenariato tra l'Ue e il suo vicinato fosse incentrato sullo sviluppo socioeconomico. Migliorare le opportunità per le imprese e gli imprenditori è uno scenario vantaggioso per tutti: i giovani di entrambe le sponde del Mediterraneo hanno bisogno di opportunità economiche per poter costruire il proprio futuro. Tutti noi dobbiamo lavorare insieme e ascoltare coloro che stanno creando occupazione per la generazione che si affaccia al mondo del lavoro", ha aggiunto. (segue) (Beb)