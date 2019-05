Ue: imprenditori Vicinato meridionale, priorità a crescita e lavoro (3)

- L'evento si è concentrato sull'attrarre maggiori investimenti esteri e nazionali e migliorare i livelli di creazione di posti di lavoro; sul liberare il potenziale del settore privato, in particolare delle piccole imprese, che creano i nuovi posti di lavoro più sostenibili; sullo stimolare i talenti e le competenze dei giovani e promuovere l'imprenditorialità e l'innovazione per ridurre gli elevati livelli di disoccupazione giovanile. La cooperazione dell'Ue si sviluppa su quattro strumenti di azione: sostenere le riforme legislative e amministrative e creare le infrastrutture per eliminare gli ostacoli agli investimenti e un contesto imprenditoriale più favorevole; assicurare lo sviluppo delle capacità, la formazione e l'istruzione delle autorità e degli imprenditori, anche in materia di digitalizzazione; creare canali di credito adeguati e accessibili per consentire alle micro, piccole e medie imprese un migliore accesso ai finanziamenti; promuovere l'istruzione e la formazione professionale adeguate e di qualità in modo da fornire alle persone le competenze necessarie per soddisfare le esigenze specifiche del mercato del lavoro e delle imprese. (segue) (Beb)