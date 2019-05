Ue: imprenditori Vicinato meridionale, priorità a crescita e lavoro (4)

- La modalità per attuare queste azioni è lo strumento europeo di vicinato. Dei 10,8 miliardi di euro stanziati per la regione attraverso lo strumento europeo di vicinato per il periodo 2014-2020, quasi 4,2 miliardi di euro sono stati destinati finora alla cooperazione socioeconomica. Tale importo aumenterà prima della fine dell'attuale periodo di bilancio e si prevede che raggiungerà il 50 per cento circa della dotazione totale per il vicinato meridionale. A ciò si aggiungono i finanziamenti messi a disposizione nell'ambito del piano europeo per gli investimenti esterni e della piattaforma d'investimento per la politica di vicinato, ad esempio per facilitare l'accesso ai finanziamenti e modernizzare le infrastrutture essenziali nei settori dei trasporti e dell'energia. Oltre a ciò, 356 milioni di euro sono stati erogati attraverso lo strumento europeo di vicinato al programma Erasmus+ nel vicinato meridionale (2014-2020). Nell'ambito del programma dell'Ue per la ricerca e l'innovazione Orizzonte 2020, il vicinato meridionale beneficia di un importo totale di 763,9 milioni di euro, che raggiunge oltre 1.500 partecipanti a sostegno di quasi 1.200 progetti. (Beb)