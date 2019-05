Roma: incendio in un appartamento a Furio Camillo, persona si ripara su cornicione. Salvata da vvf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l'operazione di spegnimento dell'incendio in un appartamento a via Niso, quartiere Appio Latino, una persona che si trovava all'interno e che aveva trovato riparo sul cornicione del palazzo, è stato portata in salvo dai vigili del fuoco con l'ausilio dell'autoscala e affidata alle cure mediche del personale del 118. Al momento, secondo quanto si apprende, non risultano persone ferite o intossicate. L'intervento è ancora in corso. (Rer)