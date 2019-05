Giustizia: Salvini, permesso premio a Battisti? Assassini, pedofili e stupratori non possono averne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Permesso premio a Cesare Battisti? Questa è la giustizia a cui mettere mano. Uno che ha avuto una condanna per quattro omicidi non può avere permessi premio. E non perché la pena deve essere punitiva. Io sono milanese come Cesare Beccaria, ma assassini pedofili e stupratori non possono avere permessi premio". Così il vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno Matteo Salvini intervistato da Bruno Vespa durante il programma di Rai 1 "Porta a Porta" che andrà in onda stasera. (Rer)