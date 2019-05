Argentina: Organizzazione mondiale per la sanità dichiara paese libero da malaria

- L'Argentina è ufficialmente un paese libero dalla malaria. Lo ha comunicato oggi l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) attraverso un comunicato nel quale si sottolinea che l'ultimo caso di infezione per la puntura di una zanzara infetta risale al 2010. La certificazione viene rilasciata quando il paese dimostra che si è interrotta la trasmissione autoctona della malattia per almeno tre anni consecutivi. La malaria, sostiene l'Oms, continua ad essere una delle principali cause di morte nel mondo. (segue) (Abu)