Argentina: Organizzazione mondiale per la sanità dichiara paese libero da malaria (3)

- La certificazione dell'Argentina è la quarta ottenuta in America del Sud dopo quelle assegnate a Cile (1968), Uruguay (2012) e Paraguay (2018). Nel caso di Cile e Uruguay la certificazione è stata data sotto la categoria di paesi dove la malaria non è mai esistita o dove è scomparsa senza l'attuazione di misure specifiche. "Per noi si tratta di un riconoscimento importante del lavoro che l'Argentina ha fatto negli ultimi decenni", ha dichiarato il ministro della salute argentino Adolfo Rubinstein. (Abu)