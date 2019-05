Imprese: Centinaio, tuteleremo agroalimentare italiano da assalto multinazionali straniere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio, afferma in una nota che "faremo di tutto per tutelare l'agroalimentare italiano dall'assalto delle multinazionali straniere. Il Parmigiano reggiano è uno dei prodotti più rappresentativi del made in Italy, un vanto della nostra eccellenza gastronomica riconosciuto in tutto il mondo. Si tratta di un marchio storico che va difeso, senza se e senza ma". Nel commentare le indiscrezioni di stampa che vedrebbero il gruppo francese Lactalis coinvolto in trattative per l'acquisto dell'azienda alimentare Nuova Castelli, produttrice e principale esportatrice del Parmigiano reggiano, l'esponente del governo spiega che "non possiamo permetterci che sempre più mani straniere controllino i nostri prodotti italiani. La nostra storia va preservata. I nostri marchi storici devono rimanere", conclude Centinaio, "dentro i nostri confini nazionali". (Com)