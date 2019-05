Europee: Salvini, se prendo 30 per cento non userò voti per far confusione in Italia

Roma, 22 mag 20:17 - (Agenzia Nova) - "Ho nostalgia del governo con Forza Italia del '94? No. Io guardo avanti: ho firmato un contratto, ho dato la mia parola, posso anche prendere il 30 per cento domenica, ma non userò quei voti per fare confusione in Italia. Chiedo i voti per andare a cambiare le regole europee". Così il vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervistato durante il programma di Rai 1 "Porta a Porta" in onda stasera. (Rer)