Governo: Salvini, toglierei abuso d'ufficio, sindaci non firmano più nulla

- "C'è qualcuno che presume che gli imprenditori italiani siano corrotti per forza. Io toglierei l'abuso di ufficio: oggi i sindaci non firmano più nulla. Non posso bloccare seimila sindaci perché forse c'è qualcuno che può essere indagato". Così il vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervistato a "Porta a Porta" che andrà in onda stasera su Rai1. (Rer)