Messico-Usa: ministro Esteri Ebrard incontra domani Pompeo, focus su flussi migratori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il presidente Trump è tornato ad attaccare il governo messicano, accusandolo di non fare nulla per fermare il flusso di migranti verso gli Stati Uniti. “Sono molto deluso del fatto che il Messico non stia facendo nulla per fermare l’immigrazione illegale dal confine sud, laddove tutti sanno che a causa dei Democratici le nostre leggi sull’immigrazione sono totalmente inefficaci”, ha scritto Trump sul suo account Twitter. (segue) (Mec)