Governo: Salvini, per manovra da 30 miliardi bisogna ricontrattare vincoli europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per scongiurare l'aumento dell'Iva e fare una manovra da più di 30 miliardi "bisogna andare in Europa e ricontrattare i vincoli europei. C'è un'Europa che ha un'idea della precarietà a vita. Dobbiamo farlo per investire in ricerca, detassazione e sviluppo con i soldi che abbiamo". Così il vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervistato da Bruno Vespa durante il programma di Rai1 "Porta a Porta" rispondendo alle dichiarazioni di questa mattina del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. (Rer)