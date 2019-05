Difesa: ministro cipriota, obiettivo per il 2019 espansione base navale di Mari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno degli obiettivi principali del ministero della Difesa cipriota nel 2019 sarà pianificare l'espansione della base di Mari per poter ospitare navi della Marina militare francese. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa cipriota, Savvas Angelides, durante una conferenza stampa. Angelides ha detto che l'espansione della base è legata a un accordo di cooperazione militare con la Francia. All'inizio di questo mese, Angelides ha firmato una lettera di intenti con la sua controparte francese Florence Parly. Il documento prevede l'uso della base navale Evangelos Florakis da parte delle Forze navali francesi. "La nostra preoccupazione è di avere questa infrastruttura che sarà utilizzata dalla Repubblica di Cipro, utilizzata dall'Ue come parte di questa politica e alla fine della giornata per chiarire a tutti che Cipro ha un ruolo da svolgere in questa regione", ha spiegato Angelides. (segue) (Res)