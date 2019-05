Difesa: ministro cipriota, obiettivo per il 2019 espansione base navale di Mari (2)

- Il ministro della Difesa cipriota Savvas Angelides e l’omologo francese Florence Parly hanno concordato lo scorso 15 maggio di consentire alla Marina militare francese di utilizzare una base navale a Mari, sulla costa meridionale dell’isola, per servire in modo permanente le sue navi da guerra. In un annuncio ufficiale citato dalla stampa cipriota, le due parti "hanno confermato per iscritto l'intenzione dei due paesi di cooperare al fine di rafforzare le capacità militari della Repubblica di Cipro e per un'ampia cooperazione strategica a vantaggio delle ‘forze navali’ dei due paesi”. Stando a quanto pubblicato, i due paesi cofinanzieranno la costruzione di una nuova area di attracco nella base navale di Evangelos Florakis a Mari per permettere alle navi militari più grandi di attraccare. (segue) (Res)