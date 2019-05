Uruguay: aziende di stato registrano utili per oltre 500 milioni di dollari nel 2018

- Le due principali aziende di stato dell'Uruguay hanno registrato utili complessivi per oltre 500 milioni di dollari nell'esercizio relativo al 2018, segnala oggi il quotidiano "El Observador". Si tratta della compagnia di telefonia Antel, che possiede il monopolio del servizio domestico di telefonia e internet, e che ha presentato un attivo netto di 154,3 milioni di dollari, e dell'ente per la distribuzione dell'energia Ute, che ha dichiarato utili per 352 milioni di dollari. Per quanto riguarda Antel il risultato rappresenta un incremento del 35 per cento rispetto all'anno precedente, mentre per quanto riguarda Ute gli utili sono nettamente in calo rispetto al record di 504 milioni di dollari del 2017. Secondo i dati del bilancio, nell'ultimo triennio Antel ha trasferito allo stato un totale di 108,6 milioni, mentre solo nel 2018 le due aziende hanno trasferito al Tesoro un totale di 447 milioni di dollari, cifra equivalente allo 0,75 per cento del Pil. (Abu)