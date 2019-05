Cnel: domani e venerdì il meeting dell'Associazione futuristi italiani sulle prospettive delle organizzazioni

- Domani e venerdì a Roma, al Cnel, si svolgerà il terzo incontro dell'Associazione futuristi italiani sul tema "Il futuro delle organizzazioni. Lavoro e creatività". L'inizio è previsto alle ore 10 con i saluti di Paolo Peluff¬o, segretario generale del Cnel e l'intervento di Roberto Poli, presidente dell'Associazione futuristi italiani. Saranno presenti i keynote speakers Valentina Boschetto Doorly, esperta di turismo; Valerio Pontarolo, imprenditore del settore costruzioni; Arturo Nitti, generale di brigata. L'iniziativa è inserita nel calendario del Festival per lo sviluppo sostenibile 2019 di Asvis, in programma dal 21 maggio al 6 giugno prossimi. I lavori, articolati in 2 sessioni plenarie e 16 sessioni parallele in cui saranno affrontate le tematiche legate ai futures studies, alla previsione sociale e agli studi di anticipazione, sono rivolti a istituzioni e organizzazioni, pubbliche o private, enti non profit, professionisti ma anche studenti. "Serve una presa di coscienza a tutti i livelli, non si può più ragionare sul presente o su finestre temporali brevi, di due, tre, massimo cinque anni, occorre ragionare sul medio e lungo periodo – ha dichiarato il presidente Poli -. È indispensabile strutturare strategie anticipanti robuste per affrontare le sfide epocali che ci riserva il Futuro". (Ren)