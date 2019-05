Imprese: Fintech, 24 Investment rileva il 60% di Demetra Capital

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 24Investment srl, holding di partecipazioni guidata dall'imprenditore Rino Moscariello, focalizzata nella gestione e nello sviluppo di reti distributrici di prodotti finanziari ed assicurativi e partecipata al 60% da Ifin Holding srl - che fa capo all'industriale reggiano Fernando Spallanzani, gruppo attivo nei settori siderurgico, agroalimentare, immobiliare e finanziario – ha rilevato il 60% delle quote di Demetra Capital srl, start up specializzata nell'invoice trading con la modalità pro soluto, i cui fondatori vanterebbero esperienza finanziaria anche nel settore del factoring. Il closing dell'operazione è avvenuto oggi a Reggio Emilia alla presenza di Rino Moscariello, ad di 24Investment, e di Andrea Gotti, Giovanni Gotti e Giulia Bolis, soci di Demetra. Demetra Capital opera con un modello win-win per le aziende, i debitori e gli investitori in un mercato dei crediti commerciali, come quello italiano, molto ampio: il 73% sarebbe ad oggi scoperto per un totale di 421 € miliardi (le soluzioni tradizionali nel mondo del credito "coprono" solo il 27%).Secondo i dati di Unimpresa, inoltre, i prestiti delle banche alle imprese nel 2017 sarebbero calati del 5,6%, facendo affluire nelle casse delle aziende quasi 45 miliardi di euro in meno rispetto all'anno precedente. Per Confcommercio, solo l'11% delle Pmi sotto i 9 addetti riuscirebbe a ottenere un prestito. (segue) (Ren)