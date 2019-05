Venezuela: sottosegretario Esteri Merlo riceve ambasciatrice Canada in Italia, focus su crisi nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Esteri Ricardo Merlo ha ricevuto oggi nel proprio ufficio alla Farnesina l’ambasciatrice del Canada in Italia, Alexandra Bugailiskis. E’ stata la crisi in Venezuela il temaprincipale del faccia a faccia tra il membro del governo italiano e l’ambasciatrice canadese, secondo quanto riferisce una nota dell'ufficio del sottosegretario. Il Canada fa parte del gruppo di Lima, un’alleanza internazionale multilaterale incaricata di elaborare strategie diplomatiche adatte a mettere fine alla drammatica situazione economico-sociale del Venezuela e che ha tra i suoi obiettivi quello di contrastare la diffusione del chavismo nel continente americano. L'Italia è invece parte attiva del Gruppo di contatto internazionale per la crisi in Venezuela. (segue) (Com)