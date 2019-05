Venezuela: sottosegretario Esteri Merlo riceve ambasciatrice Canada in Italia, focus su crisi nel paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore e l’ambasciatrice si sono confrontati su quanto accade nel Paese sudamericano, anche alla luce dei recenti incontri che il sottosegretario ha portato avanti in rappresentanza dell’Italia durante la sua missione istituzionale a Caracas la scorsa settimana. “Canada e Italia – ha dichiarato il sottosegretario Merlo dopo l’incontro – hanno una preoccupazione in comune, è la crisi venezuelana. Continuiamo a lavorare insieme per riportare libertà e democrazia in Venezuela prima possibile, con una transizione pacifica e democratica. Questo – ha sottolinea in conclusione – può avvenire soltanto attraverso elezioni libere, trasparenti e vigilate da organismi di controllo internazionali”. (segue) (Com)