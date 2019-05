Sudafrica: Ramaphosa eletto capo dello Stato, “sarò il presidente di tutti”

- A due settimane esatte dalle elezioni generali dell’8 maggio che hanno confermato l’egemonia, seppur ridimensionata, del Congresso nazionale africano (Anc), il parlamento del Sudafrica ha eletto oggi Cyril Ramaphosa come nuovo presidente della Repubblica. Lo scrutinio, avvenuto al termine della cerimonia di giuramento dei nuovi deputati e dell’elezione del nuovo presidente dell’Assemblea nazionale, ha in realtà ufficializzato ciò che era scontato, dal momento che la Costituzione sudafricana prevede che il capo dello Stato sia espressione del partito di maggioranza, vale a dire l’Anc. Ramaphosa, alla guida del paese già dal febbraio 2018 quando subentrò al dimissionario Jacob Zuma, diventa così il sesto presidente eletto del Sudafrica dalla fine del regime dell’apartheid, nel 1994. Oltre al nuovo capo dello Stato, l’Assemblea nazionale (il ramo basso del parlamento) è stata chiamata oggi ad eleggere anche il suo nuovo presidente che sarà Thandi Modise (prima donna a ricoprire l’incarico), finora presidente del Consiglio nazionale delle province (Ncop, il ramo alto del parlamento sudafricano), mentre Lechesa Tsenoli è stata eletta come sua vice. Modise, anch’essa candidata dell’Anc, è stata eletta con 250 voti contro gli 83 ottenuti dal candidato dell’opposizione Richard Majola, espressione dell’Alleanza democratica (Da), che alle elezioni dell’8 maggio si è confermata secondo partito del paese. (segue) (Res)