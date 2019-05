Sudafrica: Ramaphosa eletto capo dello Stato, “sarò il presidente di tutti” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervenendo davanti all’Assemblea subito dopo la sua elezione, Ramaphosa ha promesso che sarà “il presidente di tutti i sudafricani e non solo dell'Anc” e ha ringraziato tutte le persone che sono andate a votare. “Sono davvero onorato di essere stato eletto come presidente della Repubblica del Sudafrica. È una responsabilità che eserciterò con il massimo impegno e al meglio delle mie capacità. Mi impegno a lavorare per soddisfare i bisogni, le aspirazioni e le aspettative del popolo di questo paese. Insieme, nonostante le nostre diverse provenienze, abbiamo un mandato comune: costruire una nuova nazione in cui tutti possano essere liberi, sicuri e uguali. Liberi dalla povertà, dalla fame e dalla disoccupazione. Abbiamo il mandato di costruire una nazione fondata sui principi della giustizia sociale, della solidarietà e dell'uguaglianza; una nazione in pace con se stessa e il mondo. Ci è stata data la responsabilità di rilanciare la nostra economia, ricostruire le nostre istituzioni e ripristinare la speranza. Le persone di questo paese si aspettano che lavoriamo insieme, collaboriamo, cerchiamo il consenso e il cambiamento”, ha detto Ramaphosa, che ha poi ringraziato i principali leader dell’opposizione, Mmusi Maimane (leader dell’Alleanza democratica) e Julius Malema (leader dei Combattenti per la libertà economica, Eff), per il loro impegno a collaborare per la creazione di un “patto sociale” con l'obiettivo di migliorare la vita di tutti i sudafricani. (segue) (Res)