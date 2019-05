Sudafrica: Ramaphosa eletto capo dello Stato, “sarò il presidente di tutti” (5)

- Benché abbia promesso di introdurre importanti riforme economiche e di rafforzare la lotta alla corruzione, diversi analisti e addetti ai lavori all’interno dello stesso Anc sono infatti scettici sul fatto che Ramaphosa sarà in grado di compiere progressi rilevanti sul piano delle riforme, vista la sua tenue presa sugli organi decisionali del partito, dove i conflitti intestini fra ex compagni di lotta contro il regime dell'apartheid si moltiplicano di giorno in giorno. La principale sfida per Ramaphosa sarà quindi rappresentata dall'opposizione interna al partito, composta da molti esponenti intransigenti che si oppongono all'agenda riformista del capo dello Stato e che potrebbero frustrare le sue iniziative in parlamento. A causa delle resistenze interne, infatti, nei suoi 15 mesi alla guida del paese Ramaphosa è stato finora costretto a scendere a compromessi in settori politici chiave come la riforma agraria e il salvataggio della compagnia statale di distribuzione dell’energia elettrica Eskom, a rischio fallimento, e ha promesso di accelerare la ridistribuzione dei terreni alla maggioranza nera, facendo approvare un disegno di legge presentato dall'opposizione che modifica la Costituzione per facilitare l'esproprio senza indennizzo, assicurando che gli investimenti e la sicurezza alimentare non sarebbero stati minacciati. (segue) (Res)