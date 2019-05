Sudafrica: Ramaphosa eletto capo dello Stato, “sarò il presidente di tutti” (6)

- In tal modo, sostengono diversi osservatori, il successore di Zuma ha tuttavia finito per non soddisfare né le istanze della sinistra radicale, fautrice di una riforma radicale, né gli esponenti della classe imprenditrice, preoccupati per i possibili effetti negativi sull’economia del paese. Quanto ad Eskom, Ramaphosa ha promesso ai sindacati che non ci saranno licenziamenti nell’ambito dell’annunciato piano di risanamento, tuttavia gli esperti di settore sostengono che difficilmente la promessa potrà essere mantenuta. In ogni caso, approvare una riforma agraria equa e risanare le finanze di Eskom sarà fondamentale per ripristinare la fiducia degli investitori nei confronti di un'economia la cui crescita lenta (per il 2019 si prevede una crescita dell’1,2 per cento contro lo 0,8 registrato nel 2018, secondo l’ultimo rapporto del Fondo monetario internazionale) è ulteriormente fiaccata dagli scandali di corruzione, l’ultimo dei quali ha riguardato l’attuale vice di Ramaphosa, David Mabuza, il quale ha rinunciato oggi a giurare da deputato chiedendo un rinvio per via delle accuse di corruzione che pendono su di lui dopo che nei mesi scorsi la Commissione per l'integrità dell'Anc lo ha accusato di “aver messo in cattiva luce il partito” con la sua condotta. (Res)