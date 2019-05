Sicurezza: Califano (Pd Lazio), intervenire su degrado via del Mare, chiesta commissione regionale

- "La situazione della via del Mare è imbarazzante. Bisogna intervenire al più presto. Città metropolitana e Comune di Roma, entrambe a guida 5 stelle, devono mettersi una mano sulla coscienza". Lo dichiara in una nota la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano. "Per questo - prosegue Califano - ho inviato una lettera al presidente della commissione Lavori pubblici regionale, Patanè, chiedendogli di calendarizzare una riunione e convocare la sindaca di Roma Virginia Raggi, che guida anche la Città metropolitana di Roma Capitale, competente nella gestione della strada. Questo per sollecitare interventi e capire in che modo la Regione Lazio possa essere d'aiuto e di supporto. La via del Mare - sostiene Califano - rappresenta la principale arteria di collegamento tra Roma e il X Municipio, percorsa quotidianamente da migliaia di automobilisti. Mi sembra quindi chiaro che sia necessario realizzare rapidamente tutti gli interventi per eliminare lo stato di degrado del tratto stradale e salvaguardare l'incolumità pubblica. Forse è arrivato il caso che i consiglieri grillini abbandonino il 'metodo Salvini' che non funziona: meno selfie con pale e guanti e più fondi per la manutenzione delle strade".(Com)