Lavoro: Tridico, Italia non cresce per consumi e salari stagnanti. Questione salariale riconosciuta anche da Bce

- "A mio avviso l'Italia non cresce anche perché per decenni ci sono stati consumi stagnanti e anche salari stagnanti. In Italia c'è una questione salariale riconosciuta anche dalla Bce". Lo ha affermato il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, nel corso del suo intervento al convegno organizzato a Roma dall'Usb, Unione sindacale di base, sul salario minimo.(xcol3)