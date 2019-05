Russia: Duma approva in seconda lettura nuovo meccanismo finanziamento progetti nazionali

- La Duma di Stato della Federazione Russa ha approvato in seconda lettura un disegno di legge che consente la ridistribuzione dei fondi per progetti nazionali senza modificare la legge di bilancio nel 2019-2024. Il documento, disponibile online, prevede anche l'estensione di queste norme ad un piano di modernizzazione completa dell'infrastruttura. In futuro, potrebbe essere necessario adeguare l'assegnazione dei fondi tra i piani, come indicato nella nota esplicativa.(Rum)