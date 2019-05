Messico: Lopez Obrador nomina nuovo direttore della Previdenza sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha indicato il nome del nuovo titolare dell'ente previdenziale pubblico (Instituto mexicanos del seguro social, Imss) ponendo così in fretta fine ala crisi provocata dalle dimissioni a sorpresa di German Martinez. Zoe Robledo, già senatore e sottosegretario del ministero dell'Interno, è l'uomo dotato della "giusta esperienza" per assumere l'incarico, ha segnalato Lopez Obrador nel corso della conferenza stampa quotidiana. Si tratta del primo avvicendamento di rilievo di un incarico governativo dal 1 dicembre 2018, data di inizio del governo di Lopez Obrador. Un evento che i media messicani hanno messo in evidenza soprattutto per le motivazioni presentate dallo stesso Martinez nella lettera di dimissioni consegnata alla dirigenza. (segue) (Mec)