Nato: Stoltenberg, vertice capi di Stato e governo a Londra 3 e 4 dicembre

- Il prossimo vertice dei leader dei paesi della Nato si terrà il 3 e il 4 dicembre a Londra. Lo si apprende da fonti dell'Alleanza. "Sono felice di annunciare che il prossimo vertice dei leader alleati si terrà il 3 e 4 dicembre 2019 a Londra per celebrare il 70mo anniversario della Nato. Ho discusso i preparativi per l'evento con il primo ministro Theresa May a Downing Street la scorsa settimana (il 14 maggio) e ho ringraziato il Regno Unito per aver accettato di ospitare l'evento", ha dichiarato il segretario generale Jens Stoltenberg. "Nel 1949, il Regno Unito era uno dei dodici membri fondatori della Nato. Londra era la casa del nostro primo quartier generale, quindi è un luogo adatto ai capi di stato e di governo della Nato per pianificare il futuro dell'Alleanza. Insieme affronteremo le attuali ed emergenti sfide alla sicurezza e come la Nato continua a investire e ad adattarsi per garantire che rimanga un pilastro di stabilità negli anni a venire. Attendo con ansia un Vertice di successo", ha aggiunto Stoltenberg. (Beb)