Russia: Parlamento Karachay-Cherkessia sceglierà sostituto di Arashukov a Consiglio

- Il Parlamento di Karachaj-Cherkessia si prepara a nominare un delegato di riserva alla Camera alta del Parlamento federale, il Consiglio della Federazione Russa, in sostituzione del senatore Rauf Arashukov decaduto in seguito all'arresto per un caso di presunta corruzione e per coinvolgimento in omicidio. Due persone sono candidate alla carica: Inal Hashokov e Krym Kazanokov, secondo quanto chiarito dal presidente della commissione parlamentare per la politica nazionale della Repubblica russa, Akhmat Ebzeev, ripreso dall'agenzia di stampa "Tass". La nomina deve avvenire entro dieci giorni dall'entrata in vigore della decisione del Consiglio della Federazione sulla cessazione anticipata della carica di Arashukov. Se Hashokov e Kazanokov rifiutano, allora un deputato del parlamento della Repubblica prenderà il posto, ha aggiunto Ebzeev. Il 22 maggio, il Consiglio della Federazione ha privato Arashukov della carica dopo che è stato arrestato il 30 gennaio, con l'accusa di partecipazione ad associazione a delinquere e pressioni su testimone. (Rum)