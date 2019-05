Gibuti-Ue: Mogherini, paese “partner affidabile” per l’Europa nel Corno d’Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gibuti è un “partner affidabile” per l’Europa in una regione “cruciale” come il Corno d’Africa. Lo ha dichiarato l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea, Federica Mogherini, parlando al termine del suo incontro con il ministro degli Esteri gibutino Mahmoud Ali Yousouf a Gibuti, terza tappa del suo tour nella regione. “È un piacere per me e per tutta la mia delegazione fare questa visita ufficiale a Gibuti, che ho voluto fare per dare un segnale politico molto forte di amicizia e collaborazione con un paese, Gibuti, che è per noi un amico e un partner affidabile e molto importante nella regione in questo momento storico. Incoraggiamo e siamo pronti a sostenere la fase di apertura, riconciliazione e integrazione in atto nella regione, che auspichiamo includa tutti i paesi della regione, nessuno escluso”, ha detto Mogherini, che ha poi sottolineato l’importante ruolo svolto dall’Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad), “che abbiamo sempre sostenuto e continueremo a sostenere ancora di più”. Mogherini ha quindi sottolineato “l'eccellente cooperazione” con Gibuti in materia di sicurezza, in particolare di sicurezza marittima, e si è detta grata alle autorità gibutine per l'ospitalità concessa all’operazione Eu Navfor (Atalanta) “che da anni si adopera per impedire che la pirateria minacci la sicurezza e il commercio di questa parte molto importante del mondo”. (segue) (Res)