Gibuti-Ue: Mogherini, paese “partner affidabile” per l’Europa nel Corno d’Africa (2)

- A Gibuti Mogherini, che ieri ha visitato la Base militare italiana di supporto della missioni europea di addestramento Eutm Somalia, ha incontrato sempre oggi anche il presidente Ismail Guelleh e ha fatto visita alla fregata europea multi-missione (Freem) Carlo Margottini. “Vorrei ringraziare il nostro primo partner regionale per il lavoro che facciamo insieme per la sicurezza della regione. Il nostro impegno comune è forte. L'ambiente in cui lavoriamo è complesso, lo sappiamo bene. Gibuti, in particolare, si trova ad affrontare molteplici sfide alla sicurezza: la guerra nel nord dello Yemen, la persistenza della minaccia di al Shabaab nel sud, l'insicurezza marittima al largo delle sue coste. L'Unione europea è in prima linea per aiutare (Gibuti) su tutti questi fronti, ma qui voglio sottolineare il lavoro che facciamo in materia di sicurezza marittima”, ha detto Mogherini per l’occasione. “Ci siamo impegnati dieci anni fa con il lancio dell'operazione Eu Navfor Atalanta. (...) Oggi possiamo essere orgogliosi del lavoro che abbiamo svolto e che continuiamo a fare, e che ora deve essere consolidato. L'impegno della sicurezza marittima dell'Unione europea nel Golfo di Aden e nell'Oceano Indiano va oltre i mezzi militari: abbiamo messo a disposizione gli strumenti per sostenere gli Stati costieri e i loro popoli a sviluppare delle risposte alle sfide marittime. Il nostro obiettivo deve essere anche quello di offrire alternative al crimine”, ha aggiunto l’Alto rappresentante. (segue) (Res)