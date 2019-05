Gibuti-Ue: Mogherini, paese “partner affidabile” per l’Europa nel Corno d’Africa (3)

- Mogherini ha poi sottolineato la necessità di alleviare i contrasti legati al controllo delle vie marittime, che ostacolano lo sviluppo e l'integrazione sia a livello regionale che globale. “La rivalità tra gli attori e la loro lotta per il controllo dei punti strategici lungo il Mar Rosso e il Golfo di Aden non servono in alcun modo gli interessi della regione. In un mondo in cui il commercio è vitale per l'economia globale, nessun attore è più legittimato di un altro a controllare le vie del mare. Questo spazio deve essere condiviso e protetto insieme”, ha proseguito l’Alto rappresentante Ue, ribadendo che l'Unione europea continua a promuovere “approcci collaborativi” tra tutti i principali attori regionali. Mogherini ha infine espresso il proprio auspicio che il processo di pace nel Corno d’Africa, culminato con la dichiarazione di pace fra Etiopia ed Eritrea, possa costituire un passo importante per un futuro “inclusivo e cooperativo” nella regione. “Penso che dovremo tutti lavorare ora, e l'Unione europea è pronta a farlo, per rendere questa stagione di pace un clima permanente che possa aiutare a stabilizzare la regione”, ha concluso l’Alto rappresentante, che a Gibuti avrà colloqui anche con il segretario esecutivo dell’Igad, Mahboub Maalim, e visiterà un progetto di desalinizzazione finanziato dall'Ue. (segue) (Res)