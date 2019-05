Gibuti-Ue: Mogherini, paese “partner affidabile” per l’Europa nel Corno d’Africa (4)

- La missione di Mogherini nel Corno d’Africa, iniziata lunedì in Somalia e proseguita ieri in Kenya, proseguirà domani in Etiopia, dove incontrerà il presidente della commissione dell'Unione africana Moussa Faki Mahamat per discutere della prossima riunione ministeriale dell'Unione europea e dell'Unione africana e delle questioni regionali. L'Ue sta lavorando attivamente per rafforzare il suo partenariato con la regione del Corno d’Africa, con cui condivide molti interessi comuni, dalla lotta al cambiamento climatico alla promozione degli investimenti, dalla gestione dell'immigrazione alla creazione di opportunità per i giovani. L'Ue è un partner chiave per la regione in molti settori, in particolare nel campo della sicurezza, con le tre missioni Eunavfor Atalanta, Eutm Somalia ed Eucap Somalia, oltre che un partner chiave dell’Igad. (Res)