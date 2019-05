Libia: media francesi, per Haftar le milizie hanno “fagocitato Sarraj”

- Durante il colloquio avvenuto oggi all'Eliseo con il presidente francese, Emmanuel Macron, il comandante dell'Esercito nazionale libico (Lna), il generale Khalifa Haftar, ha considerato che il Governo di accordo nazionale libico guidato dal premier Fayez al Sarraj "è interamente fagocitato dalle milizie e che non spetta a lui negoziare con queste milizie". Lo riferiscono fonti della presidenza francese citate da “Le Figaro”. "Quando la questione del cessate il fuoco è messa sul tavolo, la reazione del generale Haftar è di chiedere 'con chi negoziare un cessate il fuoco oggi?'", afferma la stessa fonte. Al termine dell'incontro, durante il quale Macron ha chiesto al generale libico di fare "pubblicamente un passo in direzione del cessate il fuoco", Haftar "ha riconosciuto che una soluzione politica inclusiva era necessaria e che era d'accordo a partecipare nel momento in cui queste condizioni saranno soddisfatte", ha aggiunto la fonte dell’Eliseo.(Res)