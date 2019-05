Mafia: Grasso (Leu) su Falcone, presente come ogni anno, viaggio carico di emozioni e speranze

- Il senatore di Liberi e uguali, Pietro Grasso, scrive su Facebook: "Mi è capitato di incontrare, a distanza di anni, ragazzi e ragazze che in passato erano saliti sulla Nave della legalità. Mi hanno emozionato quando mi hanno detto: 'Oggi di fronte a una scelta sappiamo da che parte stare: quella della legalità'. Ecco a cosa serve ricordare - spiega Grasso - Ecco a cosa serve studiare. Ecco a cosa è servito il lavoro e il sacrificio di uomini e donne che - pur non volendo diventare eroi - hanno dato tutto per rendere migliore il nostro paese: la loro professionalità, il loro impegno, fino al sacrificio della loro vita. Ecco perché - nel loro nome - migliaia di studenti e insegnanti si stanno imbarcando in questo viaggio carico di emozioni e speranze. Ci vediamo domani a Palermo", conclude l'ex magistrato Antimafia. (Rin)