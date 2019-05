I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Liberia: fonti stampa, Trump avalla creazione Tribunale per crimini di guerra - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, avrebbe avallato l’istituzione di un Tribunale per i crimini di guerra in Liberia. È quanto riferito da fonti di stampa Usa citate dall'emittente liberiana “Gnn Liberia”, secondo cui la decisione presidenziale sarebbe stata presa in seguito a una serie di colloqui avuti tra Trump e il suo consigliere per gli affari religiosi, Paula White-Cain, che lo avrebbe convinto dell'importanza di istituire il tribunale in Liberia. Secondo le stesse fonti, le indagini potrebbero coinvolgere anche l’ex presidente liberiano Ellen Johnson Sirleaf, che nel 2016 in un’intervista alla “Bbc” espresse il suo disappunto per l’elezione di Trump alla Casa Bianca. Nessun commento ufficiale è ancora giunto per il momento né dalla presidenza liberiana né dal presidente George Weah. Le voci circa di un possibile Tribunale per i crimini di guerra in Liberia erano già circolate a più riprese negli ultimi anni ma si sono intensificate con l’elezione di Trump, avvenuta nel novembre 2016. Il 7 settembre 2017 l'ex ambasciatore degli Stati Uniti a Monrovia, Daniel Donovan, ha presentato alla Camera dei rappresentanti una mozione per chiedere la creazione di un Tribunale penale straordinario per la Liberia, mentre lo scorso 14 novembre la Commissione Affari esteri della Camera dei rappresentanti ha approvato all'unanimità una risoluzione che stabilisce la creazione del Tribunale. Il documento è stato inviato al Senato che tuttavia deve ancora approvarlo. Più di 800 mila persone morirono durante le due guerre civili in Liberia del 1989-1997 e del 1999-2003. (segue) (Res)