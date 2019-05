I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

- Somalia: esplode autobomba a Mogadiscio, almeno 5 morti - È di almeno cinque morti il bilancio ancora provvisorio dell’eplosione di un’autobomba avvenuta questa mattina nei pressi del palazzo presidenziali della capitale somala Mogadiscio. Secondo quanto riporta il sito d’informazione “Garowe Online”, fra le vittime c’è anche un’ufficiale militare donna, Faay Ali Raghen, uccisa insieme a suo marito e alla sua guardia del corpo, mentre diversi membri del parlamento sono rimasti feriti. L’attentato è stato rivendicato dal grupp ojihadista al Shabaab che, seppur indebolito dall’offensiva dell’esercito somalo e delle truppe Amisom, continua a controllare vaste zone della Somalia. Anche per questo motivo il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di rinviare il termine fissato per la riduzione del contingente Amisom, sostenendo che le forze di sicurezza somale non sono ancora sufficientemente preparate per garantire la sicurezza nel paese. (segue) (Res)