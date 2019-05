I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

- Nigeria: attacco armato nel nord-ovest, almeno 18 morti - Almeno 18 persone sono morte in un attacco condotto da uomini armati nello stato di Katsina, nel nord-ovest della Nigeria. Lo rende noto la polizia nigeriana in un comunicato ripreso dalla stampa locale, secondo cui gli assalitori hanno attaccato questa mattina un gruppo di agricoltori del villaggio di Yar Gamji, vicino al confine con il Niger, uccidendone 18 prima di fuggire in una foresta vicina. Centinaia di persone sono morte nel nord-ovest della Nigeria dall'inizio dell'anno in una serie di attacchi che il governo attribuisce ai “banditi”, termine generico per indicare le bande di fuorilegge che eseguono rapine, rapimenti e saccheggi nella zona. Le tensioni nell’area si sommano a quelle in atto nella parte nord-orientale del paese, dove gli attacchi del gruppo jihadista Boko Haram (e, più di recente, dello Stato islamico dell’Africa occidentale) hanno provocato oltre 30 mila vittime e costretto circa 2,6 milioni di persone ad abbandonare le loro abitazioni. (segue) (Res)