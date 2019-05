I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

- Sudafrica: Cyril Ramaphosa eletto presidente - Il parlamento del Sudafrica ha eletto Cyril Ramaphosa come nuovo presidente della Repubblica. È quanto riferisce l’agenzia di stampa “Sa News”. L’elezione è avvenuta dopo che si è conclusa la cerimonia di giuramento dei deputati del nuovo parlamento, espressione dei risultati elettorali delle elezioni generali dell’8 maggio scorso. Cyril Ramaphosa, già alla guida del paese dal febbraio 2018 dopo essere subentrato al dimissionario Jacob Zuma, sarà il sesto presidente eletto del Sudafrica dalla fine del regime dell’apartheid, nel 1994. La cerimonia d’insediamento del nuovo capo dello Stato è prevista per il prossimo 25 maggio allo stadio Loftus Versfeld di Pretoria e vi sono attesi circa 4.500 invitati, fra cui tutti i capi di Stato e di governo della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (Sadc), oltre che leader di paesi africani appartenenti alle altre organizzazioni economiche regionali continentali, all'Unione africana e ad altre organizzazioni internazionali. Alle elezioni dell’8 maggio l’Anc, pur conquistando il 57,5 per cento e la maggioranza assoluta dei seggi (230), ha ottenuto il suo peggior risultato dalla fine dell’apartheid, perdendone ben 19 rispetto alle elezioni del 2014. Al secondo posto si è classificata l’Alleanza democratica (Da), che si è confermata il secondo partito del paese con il con il 20,8 per cento (84 seggi, cinque in meno rispetto l 2014), seguita dai Combattenti per la libertà economica (Eff) che hanno ottenuto il 10,8 per cento (44 seggi, ben 19 in più delle precedenti elezioni). Il tasso di affluenza alle urne è stato invece pari al 66 per cento (17,6 milioni). Un totale di 26,7 milioni di elettori sono stati chiamati al voto per rinnovare i 400 membri del parlamento (200 deputati nazionali e 200 rappresentanti delle nove province del paese). (Res)