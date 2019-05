I fatti del giorno - America Latina (2)

- Colombia: segretaria generale Servizio di azione esterna dell’Ue da domani in visita nel paese - La segretaria generale per il Servizio di azione esterna dell’Unione europea, Helga Schmid, sarà in Colombia a partire da domani per visitare uno degli spazi territoriali di formazione e reintegrazione (Etcr), destinati agli ex guerriglieri delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc). “E la prima visita in Colombia del segretario generale per il Servizio di azione esterna dell’Ue”, ha detto l’ambasciatrice dell’Ue nel paese, Patricia Llombart, secondo quanto riferisce l’emittente “Rcn”. “Sarà importante analizzare le questioni prioritarie della nostra relazione e capire come possiamo continuare a contribuire a temi essenziali per il paese, come la pace e la cooperazione politica”. Nel corso della visita Schmid incontrerà anche la vicepresidente Marta Lucia Ramirez, il ministro degli Esteri Carlos Holmes Trujillo e parteciperà a una riunione della Commissione verità, dove parlerà con alcune delle vittime del decennale conflitto con le Farc. (segue) (Res)