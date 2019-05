I fatti del giorno - America Latina (3)

- Brasile: Bolsonaro pubblica un nuovo decreto sulle armi, stop ai fucili d'assalto ai cittadini - Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha pubblicato oggi un nuovo decreto presidenziale che modifica alcune delle norme sulla detenzione e sul porto d'armi. Tra i cambiamenti disposti c'è il divieto di possesso e porto di fucili d'assalto e carabine, uno degli aspetti più contestati del precedente decreto, firmato il 7 maggio. Ci sono puoi nuove regole sulla pratica del tiro sportivo da parte di minorenni, che potrà essere praticato a partire dai 14 anni e con l'autorizzazione dei due genitori. Il precedente decreto non prevedeva un'età minima e richiedeva l'autorizzazione di uno solo dei genitori. Prima dei decreti di Bolsonaro era richiesta l'autorizzazione giudiziaria. Anche la regola sul porto d'armi in volo è stata cambiata. La responsabile per la definizione delle regole per il trasporto di armi sui voli continuerà a essere dell'Agenzia nazionale per l'aviazione civile essere (Anac) e non più del ministero della giustizia, come prevedeva il precedente decreto. (segue) (Res)