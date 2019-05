I fatti del giorno - America Latina (4)

- Brasile: governo raggiunge accordo con la Cina nel contenzioso sulla canna da zucchero - I governi di Brasile e Cina hanno raggiunto un'intesa sulle misure di salvaguardia dello zucchero evitando così il ricorso al procedimento preliminare interno all'Organizzazione mondiale del commercio (Omc). In una dichiarazione congiunta, i ministeri dell'Agricoltura e degli Esteri affermano che l'intesa tra i due paesi è stata raggiunta senza la necessità di aprire un contenzioso, ma non hanno spiegato i dettagli dell'accordo. "In base all'intesa raggiunta, le preoccupazioni che hanno sostenuto la richiesta di consultazioni brasiliane sono state adempite in modo soddisfacente per entrambe le parti, senza la necessità di istituire un panel presso l'Omc per esaminare la questione", ha affermato il testo a firma congiunta. La dichiarazione ha evidenziato l'impegno dei due paesi a raggiungere un accordo. "Il Brasile vede positivamente il risultato raggiunto, che riflette l'impegno e la volontà costruttiva di entrambe le parti di raggiungere una soluzione alla controversia", ha concluso la nota. (segue) (Res)