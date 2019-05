I fatti del giorno - America Latina (5)

- Energia: Messico, Pemex investe 2,7 miliardi di euro per sviluppo campo Ixachi - La compagnia energetica messicana Pemex investirà 58 miliardi di pesos - l'equivalente di circa 2,7 miliardi di euro - per sviluppare la produzione del campo sudorientale di "Ixachi", uno dei blocchi di recente scoperta più promettenti quanto a disponibilità di greggio. Lo ha detto il direttore generale Pemex, Octavio Romero Oropeza, presentando il Piano nazionale di esplorazione e produzione dell'azienda. Ad oggi nel campo di Ixachi vengono prodotti quotidianamente 3.900 barili quotidiani di petrolio e 30 milioni di piedi cubici di gas. L'aspettativa è quella di arrivare entro il 2022 a produrre 80 mila barili di greggio di alta qualità e 600 milioni di piedi cubici di gas al giorno, un livello venti volte maggiore all'attuale e pari al 5 per cento dell'intera produzione odierna di pemex. (Res)