Cina: ministero Finanze, riduzione tasse per produttori di software e circuiti integrati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In altre parole, gli Stati Uniti stanno costringendo la Cina a fare questi cambiamenti, altrimenti i fornitori statunitensi possono continuare a trarre profitto dalla grande richiesta dei produttori cinesi. Forse, tra qualche anno, i fornitori statunitensi perderanno questo mercato se la guerra commerciale e la politica della lista nera degli Stati Uniti continuerà a lungo termine e la Cina riuscirà a sostituire con successo i fornitori statunitensi", ha detto l'esperto al "Global Times". Bai Ming, vicedirettore dell'Istituto internazionale per le ricerche di mercato del ministero del Commercio cinese, ha dichiarato al "Global Times" che "i microchip e gli altri componenti sono proprio come 'cibo' per le aziende It, quindi sono essenziali". "Il governo sta fornendo una direzione e sta dicendo al mercato che il software e le industrie di circuiti integrati saranno un campo caldo su cui investire, il che significa che le aziende importanti non solo pagheranno meno tasse, ma riceveranno anche enormi investimenti", ha detto Bai. "Quando la Cina è determinata a risolvere un problema, il problema sarà risolto, ed è solo una questione di tempo", ha osservato l'esperto di Shenzhen. (Cip)